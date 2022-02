BBB 22: Marcos Mion comenta atitude de Laís após escapar do paredão: ''Nunca entendi''

Apresentador Marcos Mion comentou sobre comportamento de Laís após escapar do quarto paredão do BBB 22 na prova Bate e Volta

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 09h08

O apresentador Marcos Mion (41) mostrou que acompanha o BBB 22 e fez questão de falar sobre comportamento de Laís (30) no confinamento!

O comandante do Caldeirão usou suas redes sociais para avaliar as atitudes dos 'plantas' das edições do reality.

Já na madrugada desta segunda-feira, 14, a médica se deu bem ao vencer a prova Bate e Volta e escapou do quarto paredão, que conta com Arthur Aguiar (32), Natália (22) e Bárbara (29).

"Voltei, agora aguenta. To perdida!? Agora vamos ver, p****. Vamos ver agora o que é jogar", disparou ela ao ser abraçada por colegas de confinamento.

Sem citar nomes, Mion falou sobre a sister em seu Twitter."Eu nunca entendi participantes de reality show que não fazem muita coisa e quando estão correndo risco de eliminação falam “se eu ficar, vou fazer e acontecer”… mas já não era pra estar fazendo valer desde o começo??!!", escreveu Marcos Mion.

Confira a publicação de Marcos Mion sobre Laís do BBB 22:

