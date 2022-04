BBB 22: Manu Gavassi fala sobre eliminação de Linn da Quebrada e declara: ''Minha campeã''

Manu Gavassi revela que Linn da Quebrada é sua campeã e envia apoio para ela pós-BBB

Manu Gavassi (29) usou as redes sociais para falar sobre a eliminação da atrizLinn da Quebrada (31).

Através do seu Instagram Stories, a cantora e também ex-BBB declarou todo seu amor e torcida para Lina dos Santos, que foi eliminada na noite do último domingo, 10, com 77,6% dos votos do público em paredão contra Eliezer (31) e Gustavo (31).

Usando a primeira foto da atriz após sua eliminação, a compositora brasileira revelou que parou de assistir a última edição do reality show global e afirmou que Lina é sua campeã: "Eu parei de acompanhar esse bbb e pelo jeito fiz certo porque se a Linna saiu eu ia estar assistindo

pra que? Minha campeã! Você é um ícone pra esse programa e tem muito pra colher e pra mostrar com a sua luz, inteligência, classe e talento! Só pra deixar registrado meu carinho e admiração", escreveu a compositora brasileira no Instagram Stories.

Após declarar sua torcida para Linn da Quebrada, a cantora brincou sobre o pós-BBB: "(Ps: Agora nessa saída você vai ficar doida porque é muito doido sair desse programa depois de tanto tempo lá, até microfone no pescoço a gente fica procurando, mas guenta firme e qualquer coisa liga pras miga ex bbb)", brincou ela.

