BBB 22: Maíra Cardi rebate atitudes de Jade Picon: "Uma menina mimada''

Irritada, influenciadora Maíra Cardi rebate atitudes de Jade Picon após a sister vencer a prova de liderança no 'BBB22'

Redação Publicado em 11/02/2022, às 09h48

A coach e empresária Maíra Cardi (38) usou as redes sociais nesta sexta-feira, 11, para falar que está no seu limite com a influenciadora Jade Picon(20).

Através do Instagram, ela não escondeu sua revolta após visualizar o trecho que em que a nova líder da semana finge dar a pulseira do VIP para o seu marido, o ator Arthur Aguiar(32).

Na hora da distribuição, a modelo estava entregando as pulseiras e fingiu que daria uma para o cantor. Horas depois, ela explicou aos brothers que iludiu de propósito o ator durante uma conversa no quarto do líder.

jade confessando que fingiu entregar a pulseira do vip pro arthur de propósito, que ranço.



e não é sobre ele ir pro vip, porque pro arthur é um livramento, mas é sobre a soberba dela. #bbb22pic.twitter.com/d2GBEJTp7g — Lari. (@momentsreality_) February 11, 2022

Maíra Cardi rebate atitudes de Jade Picon:

Furiosa, Maíra Cardi rebateu as atitudes de Jade Picon e não economizou nas críticas: "Precisa aprender a ser mulher. Atitude de menina de 12 anos, que coisa mais feia", disparou ela. "Está se comportando como uma menina mimada! Prefiro pensar que é uma menina mimada do que uma mulher perversa. Pobre menina rica, tão pobre que só tem dinheiro", escreveu nos comentários de um perfil.