BBB 22: Maíra Cardi mostra reação da filha com briga de Arthur Aguiar e Laís

Empresária Maíra Cardi encantou fãs ao mostrar reação da filha, Sophia, ao ver o pai, Arthur Aguiar, discutir com Laís Caldas no reality

CARAS Digital Publicado em 06/03/2022, às 20h03

A influenciadora Maíra Cardi (38) deixou os fãs encantados com a fofura da filha, Sophia (3), do relacionamento com Arthur Aguiar (33)!

A empresária mostrou a reação da herdeira, que saiu em defesa do pai ao ver o desentendimento que o ator teve com a médica Laís (30) na casa do BBB 22 após vencer a Prova do Anjo no sábado, 05.

"Gente, vocês não têm ideia de como a Sophia ficou brava com a briga do pai dela e da Laís que ela viu", começou contando Maíra. "Estava conversando com a galera da equipe e não sei o que ela entendeu, se ela achou que o nome era parecido, sei que ela começou a esculhambar no grupo e pediu para mandar um áudio", continuou.

Em seguida, Maíra compartilhou os áudios enviados por Sophia. "Não pode falar isso pro meu pai! Laís, não pode brigar com meu pai!", gritou a pequena, indignada.

Momentos depois, o perfil de Arthur Aguiar no Instagram publicou um vídeo da garotinha. "Mas cê tá brava?! A Sophia tem um recado para todo mundo: não briguem com o papai!", escreveram os adms da conta.

"A deusa não costuma assistir ao BBB, apenas alguns vídeos, mas sempre quer pegar o celular da mamãe para ver e olha só a reação dela... tem coisa mais pura e linda do que criança?! Não é à toa que Arthur é um pai babão!", disseram ainda.

Veja a reação da filha de Maíra Cardi e Arthur Aguiar: