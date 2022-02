BBB 22: Maíra Cardi faz denúncia de post no perfil de Jade Picon sobre suposta manipulação psicológica de Arthur Aguiar

Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, fez live com o irmão de Jade e pediu que equipe da influencer apagasse conteúdo acusando o ator de gaslightning

CARAS Digital Publicado em 09/02/2022, às 07h59

Confinados no BBB 22, os participantes acabam tendo seus nomes envolvidos em assuntos polêmicos nas redes sociais.

A esposa de Arthur Aguiar (32), Maíra Cardi fez uma live com o irmão de Jade Picon (20), Léo Picon, na madrugada desta quarta-feira, 9, após publicação feita pela equipe da influencer.

Ela pediu que os responsáveis pelas redes sociais da líder da semana no confinamento parem de espalhar fake news de seu marido. Ao lado de sua advogada na transmissão, Maíra solicitou remoção de conteúdo acusando o ator de praticar gaslightning (forma de abuso psicológico) contra a sister, escrito pela psicanalista Manuela Xavier.

"Isso é uma coisa muito grave que afeta a vida dela aqui fora, estou tentado falar com você por causa disso, porque imagino que você saiba falar com eles", disparou a empresária.

"Como é uma coisa muito séria, ela com certeza não aprovaria uma coisa dessas e isso afeta a vida dela aqui fora, isso é um crime", acrescentou.

Na sequência, Léo avaliou: "Eu não tenho nada a ver com a equipe dela de redes sociais, mas com certeza eu passo esse recado. Eu vi a publicação e compartilhei nos meus stories como um ponto de vista, mas eu nem sabia que gaslighting era algo desse tipo".

"É uma doença psíquica e você acusar uma pessoa de doença psíquica é crime", afirmou a mãe da filha de Arthur, que continuou: "Uma coisa é o jogo e outra é o que acontece aqui fora. Sua irmã não faz a menor ideia e não tem a menor culpa".

A postagem mencionada por Maíra Cardi já foi removida das redes sociais de Jade. A coach ainda contou que entrou em contato com a TV Globo para resolver a situação e que está tomando as providências legais.

Vale ressaltar que Arthur voltou do paredão contra Douglas Silva (33) e Naiara Azevedo (32) na noite de terça-feira, 8. O ator foi o menos votado para sair e a sertaneja foi eliminada com 57,77% dos votos.

Com a permanência do brother, Jade, que indicou o ator ao paredão, teme estar na mira. "Acho que, para ele, é muito mais interessante me colocar. Gente, ele tem a justificativa perfeita", falou.

Veja a publicação citada por Maíra Cardi: