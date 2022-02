BBB 22: Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, comenta expulsão de Maria: ''Não somos juízes para determinar pena para ninguém''

Maíra Cardi, esposa de Arthur Aguiar, deu a sua opinião em relação a expulsão de Maria no Big Brother Brasil 22

15/02/2022

A saída repentina de Maria (21) no Big Brother Brasil 22mexeu muito com as estruturas dos brothers e também do público.

Muitas pessoas passaram a dar a sua opinião sobre o caso nas redes sociais, entre elas Maíra Cardi (38), esposa de Arthur Aguiar (32), que fez um texto em apoio a sister que deixou o programa após ser constatada uma agressão de sua parte durante o jogo da discórdia que ocorreu na noite da última segunda-feira, 14.

Em seu post, Maira condenou as atitudes da cantora, mas deixou claro que todos precisam de uma segunda chance: "Maria acabou de sair por conta do episódio que machucou o coração do Brasil! Realmente era a atitude que precisava ser tomada pelo programa, porque nossos erros precisam servir de exemplos e aprendizados para seremos pessoa melhores e também para que os outros possam se reavaliar através da mesma situação!"

"TODOS erramos, que o Brasil possa receber essa mulher incrível e cheia de qualidades de braços abertos, nada de massacre, nada de pedras, amor gera amor e ódio gera ódio! Não somos juízes para determinar pena para ninguém, mas ela com certeza já perdeu muito ao sair e já está em aprendizado e sofrendo o bastante, Agora é abraçar acolher e aplaudir a lindo caminho que ela terá aqui fora! Passado é lugar de referência não de permanência! Acredito na sua transformação assim como todos nós também erramos e buscamos ser melhores. Maria força fica bem", finalizou ela.

Sua publicação chamou atenção da web que rapidamente passou a comentar: "Concordo plenamente com você!", disse um. "Triste mas justo!", escreveu outro. "É isso! Falou tudo!", falou um terceiro.

Confira o post que Maíra Cardi fez sobre a expulsão de Maria:

