BBB 22: Maíra Cardi comemora vitória de Arthur Aguiar na Prova do Anjo e elogia Linn da Quebrada

A ex-BBB, Maíra Cardi também aproveitou para elogiar Linn da Quebrada

CARAS Digital Publicado em 19/02/2022, às 18h12

Fã de carteirinha de Arthur Aguiar (32), Maíra Cardi (38), esposa do participante do BBB 22 comemorou a vitória de Arthur na Prova do Anjo.

Em seu perfil no Instagram, Maíra comemorou a vitória e aproveitou o espaço para elogiar o novo visual de Linn da Quebrada (31).

Animada e aos gritos, Maíra comentou a prova: "A gente tava assistindo a Prova do Anjo e a gente tá super feliz", começou.

Maíra também aproveitou o embalo e elogiou o novo visual de Linn da Quebrada, que tirou as tranças: "Meu, a Lina ficou infinitamente mais bonita do que já era depois de assumir os cabelos do jeito que é, natural! Tá maravilhosa". falou.

Em seguida, Maíra compartilhou um vídeo de Arthur Aguiar celebrando sua vitória nas redes sociais.

Quem você acha que Arthur Aguiar vai imunizar no paredão?