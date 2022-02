BBB 22: Ludmilla, esposa da emparedada Brunna, segue mutirão e sorteia ingressos do Numanice

Cantora luta pela permanência da esposa no reality e sorteia ingressos do Numanice para aqueles que votarem em Gustavo Marsengo

A cantora Ludmilla (26), não está poupando esforços para sua esposa e dançarina, Brunna Gonçalves (30), permaneça na casa. A confinada enfrenta o paredão dessa semana ao lado de Gustavo Marsengo (31) e Paulo André (23).





Essa não é a primeira tentativa de incentivar a votação em prol da dançarina. Na manhã de ontem, 21, a cantora prometeu que caso a permancia de Brunna se concretizasse, ela lançaria uma nova edição do seu projeto musical Lud Session.

Agora, Ludmilla segue organizando mutirões em suas redes sociais. Como estímulo para aumentar o número de votos em Gustavo Marsengo, alvo escolhido da vez, a cantora deixou à disposição um par de ingressos do seu projeto de pagode, Numanice 2. Para participar do sorteio, é preciso votar pelo menos 20 vezes e enviar um emoji no tweet do mutirão. Quanto mais votos, obviamente, mais chances de vencer o sorteio.