BBB 22: Lucas especula sobre brother: ''Em qualquer paredão, acho que ele sai''

Lucas e Eslovênia conversaram sobre as possíveis eliminações do BBB 22

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 15h15

Lucas Bissoli (31) e Eslovênia Marques (25) conversaram no quarto do Líder sobre a sequência do jogo.

Os brothers, que estão vivendo um affair no reality show, especularam as possíveis eliminações, e o líder da semana disse que acredita que Douglas Silva (33) sai do reality independente de quem esteja no paredão.

"Eu acho que o DG sai se eu botar", disse o estudante de medicina. "Também acho. Hoje, ele é minha primeira opção", revelou a modelo. "Eu não sou jogador, tá? Eu não sou jogador. Isso é muito feeling. Eu não pensei em nada. Eu nem sei falar o porquê, mas eu sei que você votaria nele. Bizarro. Eu não entendo essas coisas. Todo mundo tentando uma estratégia, e eu sinto que, eu e você, não tem isso", comentou ele.

Eslô ouve o brother e complementa: "Mas, tem muitas coisas para acontecer a para confirmar isso. Ou eu mudar de opinião", disse ela. "Não, mas acho que o DG, indo em qualquer Paredão, acho que ele sai", apontou Lucas. "Acho que ele sai", concordou a sister.

Eslovênia fala sobre o paredão

Em conversa com Lucas, Eslovênia opinou sobre o paredão que será definido nesta terça-feira, 22. Brunna Gonçalves (30), Gustavo Marsengo (31) e Paulo André (23) estão na berlinda, e para sister o atleta olímpico será o próximo eliminado do reality show. "A minha intuição diz que o PA sai", disparou.