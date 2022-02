BBB 22: Lucas e Linn da Quebrada têm desentendimento após brother usar pronome errado com sister

Durante sua festa, Lucas e Linn da Quebrada se desentenderam após brother usar pronome masculino com a sister

Durante sua festa do líder, Lucas Bissoli (31) acabou tendo um desentendimento com Linn da Quebrada (31).

Após usar um pronome masculino com a sister, ao dizer "dois" ao invés de "duas", a cantora ficou indignada com o estudante de medicina e desaprovou o erro.

Ao perceber que cometeu o engano com Linn da Quebrada, Lucas tentou se desculpar com ela. "Você sabe que é maravilhosa, eu sei que você sabe. A Jessi veio me falar... Juro para você, quando eu falei 'duas', foram 'duas pessoas'. Eu peço muitas desculpas. Você sabe que eu amo muito vocês, cara", falou ele.

"Eu sei, mas não dá mais para errar isso. Eu ainda olhei para você e falei 'vocês dois quem?'", explicou a cantora.

"Juro que eu não entendi... Desculpa. Não fica chateada comigo. O que eu posso fazer?", questionou Lucas. Ela rebateu: "Eu mereço, no mínimo, ficar chateada. Nada, agora nada. Esse constrangimento agora não é meu."

"É meu", falou o líder dando um beijo na sister. "É meu. Muitas desculpas. Ali eu queria que vocês duas tivessem vindo pra dançar com a gente. Vocês duas", comentou.

Casamento na festa do líder

Em sua festa, Lucas Bissoli além de ter se desentido com Linn da Quebrada, ele ainda teve a oportunidade de se casar.

Isso mesmo, o brother aproveitou o momento para brincar de selar união com Eslovênia Marques (25), com quem está ficando desde o início do reality.