BBB 22: Lucas e Eslovênia falam sobre clima quente na cama: ''Você teve mais controle''

No quarto do líder, Lucas e Eslovênia trocaram beijos e fizeram o clima esquentar

Líder da semana, Lucas Bissoli (31) levou Eslovênia Marques (25) para dormir com ele na suíte da casa.

Após aproveitarem o momento a sós no recinto, dando muitos beijos e carinhos, os brothers comentaram sobre o clima quase ter esquentado demais.

"Você teve mais controle", comentou Lucas para Eslovênia e ela respondeu a mesma coisa: "Você também teve muito controle. Estou me achando muito boa por isso."

O brother então brincou com a sister: "Agora você me deu a chave. Para desarmar você". Em resposta, ela disse: "Ah, Lucas, faça isso não. Pelo amor de Deus".

Sem fazer nada, o casal se ajeitou melhor embaixo do edredom e seguiram conversando em clima de romance.

Ainda no quarto do líder, antes de dormir, Lucas Bissoli comentou com seus escolhidos do VIP qual é o seu plano para o próximo paredão.

Internautas deram sua opinião sobre o momento de Lucas e Eslovênia no quarto do líder:

Lucas e Eslôvenia como não tem muita gente shippando capaz de casarem e terem 10 filhos. kkkkkkk — Nani 🍿💚 (@nanipenha) February 18, 2022

lucas e eslovenia tão guardando pra casar, é? pq agr no quarto do líder tem nem desculpa mais — 𝓪𝓹𝓪𝓰𝓪 𝓵𝓪 𝓵𝓾𝔃(𝓕𝓲𝓷)🕯️ (@gofrias) February 18, 2022