BBB 22: Lucas Bissoli se isola na liderança do ranking de prêmios, enquanto Natália Deodato é a única da casa a perder fãs

Mais uma semana terminou e, com ela, o balanço do número dos brothers dentro e fora da casa mais vigiada do Brasil

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 23h20

A nona semana do BBB 22 chegou ao fim! Os brothers foram acumulando diversas conquistas ao longo da semana e agora chegou a hora de fazermos o balanço dos números. Desta vez, o destaque foi Lucas Bissoli (31), isolando-se na liderança do ranking de prêmios. Depois de vencer a Prova do Líder e a Prova do Anjo, ninguém mais conseguiu alcançar o brother.

No ranking de seguidores, Paulo André (23) ultrapassa Arthur Aguiar (33). Enquanto isso, Natália Deodato (22) se torna a única da casa a perder fãs.

Ranking de prêmios

1º lugar: Lucas Bissoli, com R$87.700 em prêmios;

2º lugar: Gustavo Marsengo, com R$70 mil em prêmios;

3º lugar: Todos os outros brothers, com prêmios avaliados em R$60 mil.

Ranking de seguidores (camarote)

Paulo André: de 5.423.000 para 5.767.157, mais cerca de 343 mil seguidores;

Arthur Aguiar: de 12.322.000 para 12.579.000 - mais cerca de 257 mil seguidores;

Pedro Scooby: de 4.122.000 para 4.342.000 - mais cerca de 219 mil seguidores;

Douglas Silva: de 2.822.000 para 2.915.000 - mais cerca de 92 mil seguidores;

Linn da Quebrada: de 2.595.000 para 2.680.000 - mais cerca de 85 mil seguidores.

Ranking seguidores (pipoca)

Gustavo Marsengo: de 775.005 para 863.118 - mais cerca de 88 mil seguidores;

Laís Caldas: de 1.171.000 para 1.235.000 - mais cerca de 64 mil seguidores;

Jessilane Alves: de 1.064.000 para 1.095.000 - mais cerca de 30 mil seguidores;

Lucas Bissoli: de 891.000 para 915.000 - mais cerca de 24 mil seguidores;

Eliezer: de 973.000 para 992.000 - mais cerca de 18 mil seguidores;

Eslovênia Marques: de 2.069.000 para 2.080.000 - mais cerca de 10 mil seguidores;

Natália Deodato: de 2.741.000 para 2.710.000 - menos cerca de 30 mil seguidores.

Enquete BBB: Quem você quer que saia no 9° paredão: Douglas Silva, Eliezer ou Laís? Douglas Silva

Eliezer

Laís Caldas

Natália é a única da casa a perder seguidores

A briga entre Natália Deodato e Linn da Quebrada na festa do líder de quinta-feira, 17, repercutiu nagativamente do lado de fora da casa. Além disso, em 22 edições, até então, não se havia notado um alerta mandando algum participante parar de ingerir álcool. "Natália, proibido beber álcool", dizia o aviso da produção, gerando ainda mais críticas do público sobre designer de unhas. Como é possível perceber nos números, isso também acabou pesando na decisão das pessoas em continuar seguindo Natália, nas redes sociais.