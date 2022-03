BBB 22: Luana Piovani diz que a filha chora por saudade de Pedro Scooby

Atriz Luana Piovani revelou que a filha, Liz, está chorando todos os dias de saudade do pai, Pedro Scooby, que está confinado no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 11h36

A atriz Luana Piovani (45) está passando por momentos difíceis com os filhos na ausência do ex-marido e pai das crianças, Pedro Scooby (33).

Confinado no BBB 222, o surfista voltou de seu primeiro paredão no reality da TV Globo na última terça-feira, 15, em disputa com Gustavo (31) e Vinicius (23), que acabou sendo eliminado na oitava berlinda.

Luana usou suas redes sociais para contar que a herdeira, Liz (6), tem chorado com saudade do pai.

Na quarta-feira, 16, ao contar aos seguidores nos Stories de seu Instagram que o primogênito Dom (10) sofreu uma queda e fraturou o ombro, foi possível ouvir a pequena perguntando, com voz de choro: "Mãe, quando o papai vai chegar?".

A artista ainda disse que Liz está chorando há dias sentindo falta de Scooby. "Ela está numa crise, tem oito dias que chora toda noite com saudade com do pai", desabafou.

"Domzuco fraturou o ombro, pela primeira vez. Que Deus me ajude, que sejam pouquíssimas, que isso não se repita. Mas agora está aqui tomando Novalgina, gelo, semana que vem volta", relatou Luana sobre o estado de saúde de Dom.

Recentemente, Luana comentou sobre a eliminação de Jade Picon (20) do BBB 22 e a permanência de Arthur Aguiar (33).

Veja a postagem de Luana Piovani: