BBB 22: Logo após Prova do Líder, brothers fazem treino coletivo

Depois da vitória de Jade Picon, meninos convocam a casa para treino coletivo

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 00h54

Logo após a Prova do Líder, em que Jade Picon (20) consolidou-se, pela segunda vez seguida, no poder do reality,Pedro Scooby (33) convocou a casa toda para treino coletivo. Juntou-se a ele: a Líder, Douglas Silva (33), Elieser (31) e Paulo André (23).

Quando deu 00:40hrs da madrugada, os brothers começaram. Fizeram polichinelos, sprints e flexões. Quando o relógio bateu 01hr, Jade Picon foi até a cozinha encher sua garrafinha e Tiago Abravanel (34) lhe questionou: "Eai, morreu?"."A gente 'tá' só na metade", respondeu a influencer, ofegante.

Após 20 minutos a mais de treino, acabaram pulando na piscina. Lá, os brothers ficaram conversando sobre a prova anterior e sobre as consequências que ela poderá trazer aos próximos dias.

