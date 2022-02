BBB 22: Lina e Jessi questionam Vyni sobre Eliezer: "Você não ficaria com ele?"

Em conversa durante a festa do líder, meninas questionam intenções de Vyni com Eliezer

A última festa da líder Jade Picon (20), rendeu muitos beijos quentes. Mas, na noite de ontem, 16, nem todos foram parar debaixo do edredom acompanhados.





Aproveitando a descontração da festa, Linn da Quebrada (31), Jessilane (26) e Vyni (23), conversam sobre possíveis flertes no confinamento.

A professora de Biologia começa dizendo que "ficaria" com praticamente todos, em exceção os dois mais baixos da edição, Arthur Aguiar (32) e Douglas Silva (33): "Mas só pela altura. Não gosto de ficar com homens mais baixos que eu", explicou ela.

Linn brinca com a professora: "Mulher, a gente não está podendo escolher não."



A conversa continua e Vyni opina para Jessi: "Porque você não investe nos solteiros?". Em resposta, Jessi afirma não ter mais homens solteiros na casa, já que Eliezer (31) "ficou" com duas confinadas, Maria (21), que foi desclassificada da competição ontem, e Natália (22).



O assunto então se volta para o bacharel em direito: "Você não ficaria com ele?", perguntou Jessi."Por que vocês têm essa?", rebateu o cratense.

“É porque você trata ele tão bem, parece que você tá apaixonado. O jeito que você trata ele parece jeito de paixão" disparou Jessi sobre a relação de Vyni com Eliezer.

"Não, ele é meu irmão", respondeu o brother. Linn, não acredita e dispara: "Você mente mal, bicha"