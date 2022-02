BBB 22: Linn da Quebrada surge de biquíni amarelo e surpreende confinados

Linn da Quebrada faz fotos de biquíni amarelo e surpreende participantes do BBB 22

Poderosíssima com um biquíni amarelo, a cantora e compositora Linn da Quebrada (31) deu o que falar no jardim da casa do BBB 22.

Para curtir o sol e o calor do verão carioca, a famosa do time Camarote apostou em um modelito bem cavado e fez algumas selfies que foram postadas no Instagram dela.

"Hoje ela está assim, gostosíssima!", dizia a legenda da postagem que bombou nas redes sociais e também na telinha da Globo.

Mais de 60 mil pessoas curtiram os registros da Lina de biquíni e a sister segue firme no jogo milionário. Até o momento, a cantora ainda não foi para o paredão e continua focada na disputa.

