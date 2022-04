BBB 22: Linn da Quebrada se choca com porcentagens de eliminação e chora ao receber recados de famosos

Após eliminação do BBB 22, Linn da Quebrada se choca com rejeição de Jade Picon e fica emocionada com mensagem de Anitta e artistas

CARAS Digital Publicado em 11/04/2022, às 07h22 - Atualizado às 08h27

Fim de jogo para Linn da Quebrada (31)! A sister foi eliminada na noite de domingo, 10, com 77,6% dos votos do público em paredão contra Eliezer (31) e Gustavo (31).

Após sua saída, a cantora conversou com Rafa Kalimann (29) no Bate-Papo BBB e falou sobre o sentimento ao deixar o programa na reta final.

"Estou cheia de problemas, Rafa", brincou. "Estou triste por estar saindo neste momento, por isso. Mas ao mesmo tempo estou um pouco...estou uma confusão. Queria ter conseguido avançar um pouco mais no jogo. Fiz o que eu pude, com certeza tive erros durante a trajetória, mas os erros também fizeram parte dessa minha jornada, mas eu enfrentei tudo de corpo inteiro", completou.

Ela ficou chocada com porcentagem de Arthur Aguiar (33) no paredão falso e também viu o ranking dos eliminados da casa mais vigiada do Brasil.

"Nossa, horrores!", disse ela ao ver a porcentagem do ator. Rafa explicou os poderes que ele tinha no Quarto Secreto e Lina comentou: "Quando ele voltou, pensei: 'Talvez tenha sido ele que tenha apertado um botão colocando a gente na Xepa'".

"Passada, pois é, mulher, não imaginava. Não sei se quero saber a minha", disse a décima segunda eliminada do reality, aos risos.

Ao ver as porcentagens dos colegas de confinamento, Linn demonstrou não ter ficado surpresa, apenas com a rejeição de Jade Picon (20), com 84,93%, e sua saída. "Passada, gente. Fico passada com a da Jade, eu achei que seria uma coisa mais acirrada entre ela e o Arthur [Aguiar], e me surpreende a minha porcentagem".

Linn da Quebrada se emociona com recado de Anitta e famosos

Linn da Quebrada não escondeu a emoção ao receber mensagens carinhosas de artistas, inclusive Anitta (29).

"Vamos com certeza se encontrar. Música ou o que ela quiser. Beijosssssss, love you", dizia o recado da cantora. "O que? Você está falando de verdade? Mas é Anitta, Anitta? Ai, para! Vou pedir um atendimento médico", brincou Lina.

Giovanna Ewbank (35), Preta Gil (47) e Cleo (38) também mandaram mensagens para a rapper.

"Lina, você é mais que amada, o Brasil teve o privilégio de te conhecer melhor, eu já te amava, hoje eu te amo mais!!!", declarou a filha de Gilberto Gil (79).

A apresentadora Gioh escreveu: "Vem brilhar! Nós te amamos e torcemos muito por você!!! Não fica triste porque você tem uma caminhada maravilhosa por aqui! Muito amor por você Linda Lina!".

Cleo disse: "Lina, você brilhou nesse BBB 22.O Brasil torceu por uma travesti e torceu muito, tenha certeza disso. Sua trajetória de vitórias tá só começando. Sucesso pra você sempre, tamo junto".

E já temos um novo paredão formado no BBB 22! Gustavo, Natália (22) e Paulo André (23) se enfrentam na décima quarta berlinda do reality.