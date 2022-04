BBB 22: Linn da Quebrada revela preocupação com a situação das sisters na casa: ''Será que vai ser uma por uma?''

Em conversa com Jessilane, Linn da Quebrada revela preocupação sobre a continuidade das meninas da casa no jogo

CARAS Digital Publicado em 04/04/2022, às 22h56

No camarim do BBB 22, Linn da Quebrada (31) revela desconfiança sobre a situação das sisters da casa. Em conversa com Jessilane Alves (26), a cantora lembrou da eliminação da Eslovênia Marques(25) e indagou: "Será que vai ser uma por uma?". "Tenho medo", comentou a professora.

Papo entre as sisters

No Paredão Falso, Lina tentou tranquilizar Jessi e imaginou uma situação hipotética: "Não vai, mulher. Confia. Se você não tem fé, já sabe, vai com a minha. Já pensou o Tadeu falar isso para mim: 'Lina, se você não tem fé, vem com a minha'".

Jessilane brinca: "'Vem caminhar, Lina.' Brincadeira, amiga. Você não vai sair. Eu acredito em você. Vai dar certo, vamos confiar. Porque se você sair, pode saber que vou sair também. Eu sinto isso".

"Às vezes, acho que você é entendida do jogo e, às vezes, acho que você não tá entendendo nada", diz a cantora.

A bióloga pede ponderação: "Vamos esperar as coisas acontecerem. Não perde as esperanças. Eu acho que você vai voltar. Mas, se você não voltar, acho que vou sair também. E não vai demorar, não. Semana que vem eu to certeza no Paredão". "Mas você não vai sair. Se você sair, não me chamo Lina", brinca Lina.