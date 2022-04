BBB 22: Linn da Quebrada fala qual brother seria bom de enfrentar em paredão com Natália

Em conversa com Jessilane, Linn da Quebrada comentou qual brother a deixa mais confiante de enfrentar uma berlinda com Natália

Com a volta de Arthur Aguiar (33) para a casa, Linn da Quebrada (31) já está pensando no próximo paredão.

Após falar que Paulo André (23) é um alvo, a cantora reforçou a questão em conversa com Jessilane Alves (26) e falou qual outro brother seria interessante enfrentar em um paredão com Natália Deodato (22).

"Aí, gente, eu tô com medo, amiga", comentou Linn da Quebrada. "Eu acho que estou até mais conformada de alguma forma", disse Jessilane.

"Eu não estou conformada. Eu quero e estou aqui pensando e querendo acreditar. Estou pensando no Paredão se for eu, Nat e PA", especulou a atriz. "Você quer esse?", perguntou a professora de biologia.

Linn da Quebrada então apontou um Paredão 'favorável' para o jogo. "Não. Estou pensando se for esse. Ou, se for Contragolpe da Nat, eu, Nat e Gustavo. Parece ser um pouco mais favorável, né?", refletiu.

Jessilane concordou com ela. "Agora, se for eu, você e Nat, eu fico muito insegura. Muito insegura", declarou a artista. "Eu me acho mais insegura. Eu falo que parece que minha responsabilidade é maior nesse cenário", disse a professora.

"Acho que você tem sido transparente. Não tem porque pensar assim... Agora, nesse cenário, eu fico muito mais instável. Muitas vezes a Nat já me apontou como pessoa não confiável. Eu fico pensando se isso me desfavorece ao público. Parece que estou desacreditada e não quero ficar assim", disse a atriz.

Linn da Quebrada define alvo para próximo paredão

Após o retorno de Arthur Aguiar do quarto secreto, Linn da Quebrada conversou com os integrantes restantes do Lollipop sobre Paulo André ser um alvo para ela.

"Eu ainda acredito que indicar o PA seja interessante, se a gente pegar a liderança. Essas indicações partem dos nossos atritos aqui da casa. Quem é a outra pessoa que a gente pode indicar? Nós somos minoria, mas é importante a gente decidir", declarou.