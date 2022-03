BBB 22 Linn da Quebrada e Natália Deodato tentam fazer brother a deixar a prova do Líder

Linn da Quebrada e Natália tentam convencer Lucas Bissoli a deixar a prova de resistência: "Deixa quem nunca ganhou!"

A prova do Líder está rolando a mais de 22 horas! E vale de tudo para vencer a prova de resistência mais raíz da edição, até mesmo, persuadir seus oponentes. Alguns brothers já demonstram o cansaço e a cantora Linn da Quebrada (31), aproveita esses momentos para convencê-los de deixarem a prova.

Com Natália Deodato (23) ajudando nos argumentos, Lina reparou que Lucas Bissoli (31) demostrava estar esgotado com a prova de resistência que dura mais de 20 horas, e aproveitou para conversar com o brother: "Deixa a prova para quem ainda não teve liderança", sugeriu ela.



Natália tenta completar o argumento lembrando de mais vitórias de Lucas no reality: "Já ganhou R$ 10 mil e eu não ganhei nada ainda". "Nem eu", continua a cantora. Seguindo com a estratégia, elas comentam que as duas ainda não tiveram uma festa temática, como é feita para o Líder da semana. Lucas e Paulo já foram contemplados com a festa personalizada para cada um. O tema escolhido por Paulo André, atleta olímpico, foi Olimpíadas. Lucas escolheu o tema "Despedida de solteiro", e chegou a fazer uma cerimôania de brincadeira para trocar alianças com Eslovênia Marques (25), seu affair dentro da casa.

"E você aí, já ganhou uns R$ 30 mil de 'quebradinha'", Natália dispara, fazendo referência ao atleta que já venceu prêmios com a prova do Líder e foi contemplado também na prova do Anjo.



Apesar do tom de brincadeiras, os dois meninos seguem tentando manter a concentração para continuarem na disputa pela liderança.