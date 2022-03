BBB 22: Linn da Quebrada avalia liderança e possível imunização de brother

Após vencer a prova de resistência do BBB 22, Linn da Quebrada avaliou os próximos passos no reality

CARAS Digital Publicado em 25/03/2022, às 20h36

Linn da Quebrada (31) foi a última participante a deixar a prova de resistência do BBB 22 após 17 horas de disputa.

Na área externa da casa, a sister conversou com Lucas Bissoli (31) e confessou que estava pensativa devido à atitude de Douglas Silva (33), Pedro Scooby (33) e Paulo André (23), que desistiram da competição.

"E aí, o que está passando pela cabeça?", questionou o estudante de medicina. "Estou pensando muito nisso, nessa decisão dos meninos, como isso me afeta, como isso afeta eles mesmos agora, entendendo as coisas, pensando se poderia fazer alguma coisa diferente... Mas é isso, eu nem pedi nada pra eles, foram eles que tomaram essa decisão. Só não quero ficar com essa sensação de que é uma coisa que deslegitima de alguma forma o que eu fiz", confessou a atriz.

Lucas concordou com a sister e acrescentou: "Foi nobre, mas não tira o seu mérito de estar ali também, não", reforçou ele.

Imunização de brother

Pouco tempo depois, Linn conversou com Eliezer (32) e Jessilane Alves (26) sobre a formação do próximo paredão. A sister afirmou que se eles não vencerem a prova do anjo Arthur Aguiar (33) poderá ser imunizado e ela terá que votar em alguém que gosta.

"Imagina que feio: se a gente não ganha esse Anjo, eles vão dar o Anjo para o Arthur. Vou ter que votar em um de vocês", afirmou ela, que acrescentou. "Você já foi ao Paredão, né, Eli? Vou ter que votar na Eslô. Olha em que maus lençóis que eu estou, nessa última liderança que tem pouquíssimas pessoas."

O brother analisou a possibilidade de Arthur Aguiar não ser eliminado do reality, caso vá novamente ao paredão. Lina, então, refletiu sobre essa questão. "A gente fica com essa ideia e eu acho que isso não é bom para a gente", completou.