BBB 22: Lina sonha com paredão, Douglas Silva e Arthur demonstram confiança e Natália revela planos; confira o que rolou

Antes da nova formação de paredão, os brothers tiveram dia tenso com os últimos acontecimentos da casa; confira o que rolou

CARAS Digital Publicado em 08/04/2022, às 21h21

Hoje, 08, é dia de formação de paredão! Clima de muita tensão nesta sexta-feira. Parece que a Prova do Líder, a Prova do Anjo e a nova berlinda que vem por aí, mexeu muito com o psicológico dos brothers. Nem nos sonhos, a próxima dinâmica do BBB 22 deu trégua.

Na manhã desta sexta-feira, Jessilane Alves (26) desabafou com Linn da Quebrada (31) sobre como está se vendo no jogo “Sonhei que eles colocavam eu, você e o Pedro [Scooby]”, contou Lina o que sonhou. “No mesmo Paredão?”, perguntou Jessi e a amiga confirmou.

“Não consigo ver essa força que vocês veem em mim. Não acho que eu seja forte não. Acho que às vezes eu fico sentindo isso, que eu só não saí porque eu não fui mais para o Paredão depois daquele que eu fui com a Jade [Picon] e com o Arthur [Aguiar]”, desabafou a professora.

Depois de vencer a prova do líder, Douglas Silva (33) disse para Arthur Aguiar (33) que está animado: "Sentimento de gratidão, sabe?". "Acordei assim também, estava lá na academia falando isso", contou Arthur.

"Chegar até aqui no game é muito longe, sabe?", falou o Líder da semana. "Só faltam 17 dias, mano", lembrou o recém-chegado do "Quarto Secreto".

"E, sabendo que você foi em um Paredão e voltou... eu vi que, querendo ou não, uma parcela do público quer que você fique aqui", comentou Douglas Silva.

Na tarde desta sexta-feira, 8, aconteceu mais uma prova do Anjo do BBB 22. Em um circuito, os brothers passaram por etapas classificatórias envolvendo argolas, mortadela e engrenagens.

Na última disputa, Pedro Scooby (33) levou a melhor e venceu a Prova do Anjo. Após a coroação, o atleta escolheu Natália Deodato (22) e Eliezer (31) para o Castigo do Monstro.

Em conversa com Linn da Quebrada, Natália Deodato contou que pretende passar a adiante tudo que aprendeu durante o confinamento do reality.

"Já sei o que fazer quando sair daqui. Vou abrir uma escola de preparação pro BBB", afirmou a sister. Ao ouvir a amiga, Lina aconselhou: "Tem que ter preparo psicológico", disse a atriz e cantora. "Vai ter psicólogo", afirmou Natália.

"Vou ficar muito triste se eles forem top 5"

Na área externa, Jessilane Alves comentou sobre os rumos do BBB 22. "Vou ficar muito triste se eles forem Top 5", diz sobre os meninos da casa. "Você tem dúvida que eles vão ser?", Eliezer se surpreende com o comentário da sister."Vou assistir chorando de tristeza...", comenta ela. O brother reage novamente e pergunta para a bióloga: "Você tem dúvida ainda?".