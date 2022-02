BBB 22: Líder, Lucas revela como será seu voto: ''Vai movimentar o jogo''

Em conversa com seus escolhidos do VIP, Lucas Bissoli comentou qual seu plano para o paredão

CARAS Digital Publicado em 18/02/2022, às 07h10

Após duas semanas com Jade Picon (20) na liderança, agora o BBB 22 está com o primeiro líder do grupo pipoca, Lucas Bissoli (31).

Após vencer a prova e escolher os brothers de seu VIP, ele revelou quais são seus planos para o próximo paredão.

Segundo Lucas Bissoli, o objetivo dele é indicar alguém que ainda não foi indicada e não está no alvo da casa.

"A questão é que as pessoas mais votadas da casa estão no VIP. Então é fato que minha indicação vai movimentar o jogo", falou ele.

Para seu VIP, Lucas Bissoli escolheu Arthur Aguiar(32), Douglas Silva (33), Linn da Quebrada (30), Natália Deodato (22) e Eslovênia Marques (25).

Lucas Bissoli vence a prova do líder

Nesta quinta-feira, 17, aconteceu mais uma prova do líder sem direito a veto, todos os brothers participaram.

Em uma disputa, que era preciso jogar uma bola no gol para pontuar, Lucas Bissoli levou a melhor e foi o primeiro integrante do grupo pipoca a conquistar a liderança no reality.