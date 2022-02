BBB 22: Líder, Jade Picon confessa que fez brincadeira para tirar sarro de Arthur Aguiar: ''É mais forte que eu''

Após vencer Prova do Líder pela segunda vez consecutiva, Jade Picon confessou que fez brincadeira para desestabilizar Arthur Aguiar no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 11/02/2022, às 08h30

A sister Jade Picon (20) fez uma brincadeira, na maldade, com Arthur Aguiar (32) no BBB 22!

A influenciadora digital venceu, mais uma vez, a Prova do Líder, na noite de quinta-feira, 10. Com a liderança pela segunda vez consecutiva, ela teve que distribuir as pulseiras do VIP para os participantes da casa.

A jovem andou em direção ao marido de Maíra Cardi e fingiu que entregaria uma delas ao ator, que foi seu indicado no terceiro paredão do programa. Ela desviu dele e deu uma pulseira para Paulo André Camilo (23).

Em conversa no quarto do líder, ela mencionou sobre a situação e Paulo André comentou: "Quando ela fez assim para o... e eu falei 'ué'?"."Para o Arthur, né? Foi...", disse Laís (30).

Pedro Scooby (33) questionou se a atitude de Jade foi sem querer. Debochada, ela deu um sorriso.

"Olha essa cara... Não foi sem querer", declarou a médica. Jade então, respondeu: "Gente, o que posso fazer? É mais forte do que eu". Laís deu risada, e Tiago Abravanel (34) perguntou o que tinha acontecido.

A influenciadora explicou: "A minha entrega das pulseiras...". "É legal uma emoção a mais. O P.A estava do lado. Eu só fiz assim [sugeriu que ia entregar para o Arthur]", acrescentou a líder da semana.

"A Jade está movimentando o jogo, hein?", comentou Scooby.

Jade Picon sugere que Arthur Aguiar é interesseiro

Mais cedo, Jade Picon comentou sobre sua rivalidade com Arthur Aguiar no jogo. "Eu estava tendo uma afinidade com ele no jogo, mas com um pé atrás, porque eu cresci com as pessoas se aproximando de mim e querendo algo. Eu tenho um sexto sentido, porque as pessoas se aproximavam de mim para chegar no meu irmão, ou para qualquer outra coisa que vocês possam imaginar já se aproximaram de mim", disse ela. "Eu sentia que ele estava se aproximando de mim para ganhar alguma coisa, para ganhar o anjo. E, assim que eu ganhei o líder, ele não me deu parabéns", relembrou.