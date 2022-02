BBB 22: Léo Picon responde Maíra Cardi após ataques à Jade Picon

Irmão de Jade Picon rebate críticas de Maíra Cardi e tenta dar um ponto final na discussão: "É um jogo, não tem que deturpar nossos valores"

As polêmicas sobre o BBB 22 seguem reverberando aqui fora. Depois de chamar Jade Picon (20), de "mimada" em seu stories no Instagram e responder uma publicação na mesma rede dizendo que Jade "quer ser a 17º, só fala dele. Não está conseguindo lidar com a paixão embutida" fazendo referência as 16 traições de seu marido, Arthur Aguiar (32) , Léo Picon (25), se posicionou sobre as postagens de Maíra Cardi (38).





Usando seu Twitter, o empresário e irmão de Jade questionou os ataques da coach e influencer à sua família afirmando que "quando estamos em paz, não queremos guerra com ninguém". Ele aproveitou o espaço para dizer que apoia o novo casal da casa: Jade Picon e Paulo André (23)

Ele seguiu as publicações lembrando que lidou de bom tom quando Maíra fez uma live dizendo que processaria os administradores das redes sociais de Jade, por uma publicação onde afirmaram que Arthur praticou "gaslighting", forma de abuso psicológico, contra Jade. Após live, os dois conversaram em particular e Léo Picon reafirmou que não há rivalidade entre Arthur Aguiar e Jade Picon, por isso, não gostaria de trazer a rivalidade para cunho pessoal.

Continuando os tweets, Léo afirmou que os administradores das contas de Jade apagaram a publicação que Maíra pediu como sinal de respeito, mas mesmo assim, Maíra continua com os ataques à sua irmã.



Por fim, o empresário encerra os tweets lembrando que "BBB é um jogo, e não deve deturpar nossos valores".



Até o momento, Maíra Cardi não se manifestou sobre as publicações do irmão de Jade Picon.



