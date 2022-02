BBB 22: Leo Picon pede eliminação de Laís do reality e dispara: ''Sou o melhor em odiar as amigas falsas da Jade''

Leo Picon, irmão de Jade Picon, comentou sobre amizade da irmã no BBB 22 com a médica Laís e pediu eliminação da sister goiana

CARAS Digital Publicado em 22/02/2022, às 10h16

O influencer Leo Picon (25), irmão de Jade Picon (20), mostrou sua preocupação com as relações da sister no BBB 22.

Em seu Twitter, durante o Jogo da Discórdia na noite de segunda-feira, 21, ele comentou sobre a proximidade da influenciadora digital com a médica Laís(30) no confinamento.

Ele chegou até a pedir pela eliminação da goiana, que acabou escapando do quinto paredão do programa.

Jade e Laís trocaram medalhas na dinâmica em que os brothers deveriam dar plaquinhas de principal aliado no jogo e quem eles achavam que não ganharia o programa de jeito nenhum. Elas se firmaram como amigas e aliadas no confinamento.

"Tem como eliminar a Laís hoje e não ter paredão amanhã?", escreveu Leo Picon em seu Twitter.

"Eu sou o melhor em odiar as amigas falsas da Jade", postou ele, na sequência.

Confira a publicação de Leo Picon sobre Laís, do BBB 22:

Tem como eliminar a Lais hoje e não ter paredão amanhã? — Leo Picon (@LeoPicon) February 22, 2022

Eu sou o melhor em odiar as amigas falsas da Jade — Leo Picon (@LeoPicon) February 22, 2022

Leo Picon tira sarro da perseguição de Jade com Arthur Aguiar

Acompanhando o programa, Leo Picon aproveitou para brincar sobre a perseguição de Jade com Arthur Aguiar (32) no jogo. Ele publicou um meme em que Jade aparece velhinha ainda falando sobre o ator e disse que é o maior hater da irmã.

"Eu sou o maior fã e o maior hater da Jade. Difícil qualquer polarização me superar nesse jogo. Eu sou a terceira via!", disse ainda o influencer

Veja:

Vale ressaltar que Brunna Gonçalves (30), Gustavo (31) e Paulo André (23) estão no quinto paredão do reality e um deles deixa o confinamento nesta terça-feira, 22.