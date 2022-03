BBB 22: Leo Picon interage com o irmão de Paulo André: ''Estamos juntos na torcida''

Cunhados?! Irmãos de Jade Picon e Paulo André, Leo Picon e Matheus Camilo, conversam nas redes

Leo Picon (25), que está acompanhando assiduamente o BBB 22, já revelou que é a favor do casal Jade Picon (20) e Paulo André (23).

Inclusive, na noite do último sábado, 05, rolou uma interação entre o empresário e o irmão do medalhista olímpico que animou a web.

Matheus Camilo (25) gravou, nos Stories do Instagram, um vídeo rasgando elogios sobre o influenciador que, ao ver o registro, se animou.

“Cara, eu admiro muito o Leo como pessoa, sou muito fã dele. Eu acompanho ele desde de 2016/2017, eu admiro muito ele como empresário, como pessoa e a forma como ele dá a volta por cima das situações difíceis é muito f*da”, disse o ex-cozinheiro.

Em seu Twitter, o youtuber comentou sobre as falas: “P*rra! Que massa! Dá pra ver que essa energia foda do P.A vem de casa! Salve, salve, família do P.A! Tamo junto na torcida pro jogo e aqui fora vamos fazer muita festa juntos!”, brincou.

“Não sei nem o que dizer [risos]”, começou Camilo ao ver a resposta de Picon. “Obrigado pelo carinho, você é uma das pessoas que eu mais admiro e ler esse comentário significa muito pra mim e pra nossa família. Um grande abraço da família Camilo”, desejou.

Confira a interação entre Leo Picon e Matheus Camilo, irmãos de Jade Picon e Paulo André: