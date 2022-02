BBB 22: Léo Picon diz ter contratado novos administradores para redes de Jade Picon e desmente minutos depois: "Muito fácil disseminar mentiras"

Irmão de Jade Picon já fez críticas à administradores das redes sociais de sua irmã mas equipe segue a mesma

As últimas publicações feitas pelos administradores das redes sociais de Jade Picon (20), têm chamado a atenção de muita gente. Tentando adotar a imagem de "vilã", a equipe chegou até a mudar o nome da influencer e empresária para "Jade Piton", fazendo referência à espécie rara de serpente.



A mãe da participante do BBB 22, Monica Picon, deixou claro não estar contente com a equipe. Em uma publicação, citaram personagens que a Jade poderia ter se inspirado para seus comportamentos dentro da casa. Entre eles, estavam Regina George, Meduza, Carminha e Cruella. Monica Picon, comentou a publicação escrevendo: "Sem noção."

Léo Picon (25), inclusive, chegou a gravar um stories dizendo que não estava de acordo com as postagens da equipe e que poderia assumir a administração das contas de sua irmã à qualquer momento.



Hoje, 17, o empresário e influencer fez publicação dizendo que tinha contratado na noite anterior uma nova equipe para assumir as redes sociais da irmã. Após pronunciamento, a notícia foi rapidamente replicada por diversos veículos de comunicação. Em seguida, Léo Picon faz outra postagem afirmando ser "muito fácil" disseminar mentiras na internet. "Viram como é fácil disseminar notícias falsas por ai? Fácil...não precisa nem de esforço!" disse ele com prints dos canais que replicaram a notícia.