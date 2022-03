BBB 22: Larissa Tomásia promete 'falar muita coisa' e Bárbara Heck rebate: "dessa vez ela cumpre?"

Antes da dinâmica especial da noite, Larissa Tomásia promete colocar fogo no parquinho, mas Bárbara Heck duvida

CARAS Digital Publicado em 17/03/2022, às 22h46

Hoje é dia de ver os ex participantes, novamente, na casa mais vigiada do Brasil! Na última terça-feira, 15, a TV Globo anunciou que os participantes eliminados do BBB 22 retornarão para o reality-show desta quinta-feira, 17.

Segundo a emissora, os ex-BBB 22 ficarão no estúdio com Tadeu Schmidt (47) e terão uma missão que pode abalar o futuro do jogo na casa mais vigiada do Brasil, mas não será repescagem. Os detalhes sobre a dinâmica que vai acontecer com os antigos competidores do reality serão revelados pelo apresentador no programa ao vivo de hoje.

Durante a tarde, enquanto estavam no caminho para os estúdios Globo, os ex participantes fizeram muitos posts nas redes sociais, falando sobre a tensão de estar voltando e o que estavam planejando fazer durante a dinâmica

Larissa Tomásia promete 'falar muita coisa'

Larissa Tomásia (25) disse que irá agitar o programa. Segundo a ex-sister, ela tem muito a falar sobre seus ex-colegas de confinamento. "Hoje o 'BBB' vai render, viu. Já que me deram a oportunidade de poder falar, eu tenho muita coisa pra contar de alguns", declarou.

Depois, completou reforçando que não é mentira: "Eu só, realmente, precisava da palavra. Não é fanfic, tá? Acompanhem. Só precisava da oportunidade".

Bárbara Heck duvida do que Larissa promete

No story do Instagram, Bárbara Heck alfinetou Larissa Tomásia, questionando promessa da sister: "Acabei de ver os stories da Larissa, acho que a gente vai pegar o mesmo voo. Parece que a gata tem uns babados aí para contar pelo que eu vi, está prometendo. O que vocês acham, acham que dessa vez ela cumpre? Fala aí, 'Lariverso'".