BBB 22: Larissa Tomasia chama Jade Picon e passa percepções de fora da casa: "Se aproximaram de você por conveniência"

Publicado em 14/02/2022, às 15h21

Desde a sua chegada à Casa de Vidro, Larissa Tomasia (25) avisou Jade Picon (20), que tinha informações e percepções de fora e queria conversar em particular com a influencer e empresária.

Depois de ser confirmada como nova integrante do BBB 22, junto com Gustavo Marsengo (31), Larissa e Jade finalmente conversaram na tarde de hoje, 14.





A musa fitness não poupou palavras e disse que as duas aliadas mais próximas de Jade, Bárbara Heck (29), e Laís Caldas (30), são vistas como indiferentes pelo público: "Lá fora são vistas como plantas" e seguiu com: "se aproximaram de você por conveniência (...) por você ser uma jogadora forte". A empresária então afirma não sentir que elas se aproximaram por interesse e justifica dizendo que foi uma aproximação mútua.



Outra situação que aconteceu fora da casa e foi exposta por Larissa Tomasia à irmã de Léo Picon, foi quando Bárbara supostamente imitou um macaco, levando o público à acreditar que seria um ato de racismo. A empresária questionou o tamanho da repercursão do caso e a musa fitness explicou: "Repercurtiu muito. Mas depois que os administradores das contas da Natália se pronunciaram, esfriou."





Em relação à Arthur Aguiar (32), a empresária fez questão de relembrar quando ganhou a liderança e o ator não a parabenizou. Segundo ela, na última semana, eles continuaram a se afastar e o relacionamento dos dois esfriou. Larissa afirmou: “Não acho que você deva mudar seu jogo, siga sua intuição”.

