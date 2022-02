BBB 22: Larissa recebe atendimento médico após sofrer acidente durante festa do líder

Sister Larissa quebrou o pé ao escorregar na pista de dança durante festa no BBB 22 e foi carregada por Pedro Scooby

CARAS Digital Publicado em 24/02/2022, às 08h14

A sister Larissa (25) acabou se machucando durante a festa do líder Lucas (31), na madrugada desta quinta-feira, 24.

Aom som da música Pererê, da cantora Ivete Sangalo (49), na madrugada desta quinta-feira, 24, a pernambucana escorregou perto da pista de dança, próximo à barra de pole dance, bateu o dedinho do pé e precisou sair carregada por Pedro Scooby (33).

Com ajuda dos brothers, ela foi encaminhada ao confessionário para receber atendimento médico após a queda. As câmeras do reality não registraram a ida dela para o confessionário.

Laís (30) contou durante a festa: "Larissa disse que tinha machucado o dedinho, aí o Scooby olhou e falou que ela quebrou, aí ela começou a chorar e pegou ela no colo".

Na sequência, já medicada e com faixa no pé, Larissa foi levada por Lucas para o quarto Grunge com ajuda de Eslovênia (25) e Jessilane (26).

As sisters ajudaram a blogueira a trocar de roupa, e Arthur Aguiar (32) questionou se ela estava bem. "Estou bem", respondeu Larissa. "Quebrou mesmo?", perguntou o ator. "Quebrou o dedo", contou Larissa Tomásia. "Ela colocou uma tala e está tudo bem", afirmou Jessi.

Eslovênia diz que Arthur Aguiar é interesseiro

Arthur Aguiar e Eslovênia conversaram sobre as relações no confinamento e as visões de jogo durante a festa na madrugada desta quinta-feira, 24. "Agora vou fazer você pensar, ele é um jogo de relação, e eu sempre acreditei nisso. Mas, eu, Arthur, não sou uma pessoa que tenho um relacionamento com todas as pessoas lá fora. Eu priorizo as relações que eu consigo construir dentro da disponibilidade que existe mútua", disse o ator. "Arthur, eu te falei no banheiro faz alguns dias: eu acho você muito interesseiro. Mas sabe o que é massa? É que ser interesseiro não é ruim", afirmou a sister.