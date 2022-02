BBB 22: Larissa diverte web ao questionar Lucas: ''É obrigado usar a roupa do Líder a todo hora, todo instante?''

Sister Larissa comentou que viu Lucas usando muito roupão do Líder e perguntou se é obrigatório ficar com o look no confinamento

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 08h02

Em papo com Lucas (31) e Tiago Abravanel (34) na área externa do BBB 22, Larissa (25) arrancou gargalhadas do público que acompanhava o reality na madrugada desta sexta-feira, 25!

Enquanto acontecia a prova do Líder de resistência, a sister questionou o 'barão da piscadinha' se era obrigatório usar o roupão do Líder, já que ela viu o brother usando muito o look nos últimos dias.

"Acho que eu usei tanto o roupão do Líder que me trouxe aqui", brincou Lucas. "Ele está de boa mesmo [com o Paredão]", riu Tiago.

"Eu percebi que o Lucas ficou usando muito a roupa do Líder, o roupão", comentou a influencer. "É que, normalmente, em casa eu gosto de usar a mesma roupa", explicou o estudante de medicina.

Na sequência, Larissa Tomásia indagou: "É obrigado a pessoa usar a roupa do Líder a todo hora, todo instante?"."Não", responderam os brothers, juntos.

Nas redes sociais, os internautas se divertiram com o questionamento da pernambucana para o capixaba. "A Larissa falando que o Lucas não tira o roupão KKKKKKKKKKKKK essa mina é engraçada", "Larissa perguntando pro Lucas se era obrigatório usar o roupão do líder o tempo todo KKKKKKKKKKKKKKKK PERDI TUDO AQUI #BBB22", "Roupão do Lucas segue andando pela casa e vai fazer a prova do líder hoje", foram algumas das mensagens da web.

- Veja como será a dinâmica da semana no BBB 22

Pedro Scooby e Paulo André vencem prova do líder

Na manhã desta sexta-feira, 25, Pedro Scooby (33) e Paulo André (23) venceram Jade Picon (20) e Laís (30) na disputa de resistência pela liderança. A dupla terá que decidir qual deles fica com o líder e quem terá direito a imunidade.

Confira o meme de Lucas com o roupão do líder: