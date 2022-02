BBB 22: Larissa curte piscina de fio dental e bumbum arranca suspiros

Sister Larissa curte piscina de biquíni fio dental e chama atenção no BBB 22

CARAS Digital Publicado em 26/02/2022, às 13h12

Uma das últimas participantes a entrar na casa do BBB 22, Larissa Tomásia (25) é dona de um corpão escultural.

Recentemente, a sister do time Pipoca curtiu uma piscina na casa mais vigiada do país com um biquíni fio dental, ostentando as suas curvas por lá.

Cheia de atributos, a modelo exibiu o bumbum sarado e se destacou no reality show da TV Globo que está dando o que falar nas redes sociais.

Na última festa do BBB 22, Larissa machucou um dedo do pé e precisou ser imobilizada pela equipe médica do programa. Em recuperação, a beldade segue na disputa milionária.

Confira o corpão da sister Larissa!