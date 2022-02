BBB 22: Larissa conversa com Eslovênia sobre relacionamento com Lucas: ''Te prejudicou''

Larissa, a ex-integrante da Casa de Vidro, conversou com Eslovênia sobre o relacionamento da sister com Lucas

CARAS Digital Publicado em 14/02/2022, às 18h17

Nesta segunda-feira, 14, Larissa conversou com Eslovênia (25) na academia do BBB 22.

A ex-integrante da Casa de Vidro começou conversando com a sister sobre a possibilidade delas formarem uma aliança para se fortalecer no jogo.

"Eu quero ter você perto. Podemos jogar bem juntas e criar alianças", afirmou ela. "Por que você acha que eu sou forte?", questionou Eslô. "Se você quiser absorver para realmente tentar mudar um pouco mais... Você quer ganhar o prêmio, não quer?", respondeu a nova participante.

Em seguida, Larissa afirmou para a colega que o relacionamento dela com Lucas (31) a prejudicou. "Você entrou aqui para virar uma planta? Lá fora, algumas lhe veem como planta. O seu romance com Lucas te prejudicou", afirmou.

A sister seguiu falando sobre a relação dos dois e aconselhou: "Tenha seu romance, mas não fique voltada só nisso. Abra seu olho para o jogo também. Você está esquecendo de jogar e está vivendo mais o romance do que o jogo. Saiba dividir", disparou. Eslovênia agradeceu o conselho: "É uma coisa que eu prezo muito, então obrigada por cada vez mais lembrar."

Sem romance no BBB 22

Durante a conversa, Larissa afirmou para Eslovênia que não pretende se envolver com ninguém da casa.

"Quem não quer viver todas as experiências possíveis aqui dentro? Eu não quero porque não é minha estratégia de jogo. Não pretendo viver um romance. Até o momento não estou querendo isso", garantiu.

A sister ainda afirmou que Gustavo (31), que também participou da Casa de Vidro, faz seu estilo, mas não quis se envolver com o brother. "O Gustavo é muito bonito e faz o meu tipo. Se eu quisesse ficar com ele, tinha ficado. Mas no momento não estou querendo", finalizou.