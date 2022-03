BBB 22: Laís vai no confessionário e faz pedido especial para público antes do paredão

Sister Laís vai no confessionário do BBB 22 e faz apelo para o público de casa a deixar no programa

Ansiosa e com medo do próximo paredão do BBB 22, uma sister abriu o coração durante o raio-x dela que foi feito na manhã desta terça-feira, 22, no confinamento.

A médica Laís (30) desabafou durante a sua passagem pelo confessionário do reality show da TV Globo e fez um apelo para que o público de casa a deixe continuar no programa.

"Hoje eu vou começar falando ‘Fica Laís’, por favor! ‘Fica Eli’ e ‘Fora DG’, né gente? Por favor, gente, vota muito. Faz de conta que é prova de resistência, pega o dedinho e fica lá votando. Não cansa, não dorme!", pediu ela.

"Crixás, nordeste, Brasil, me ajuda! Me dá mais essa chance para a gente virar esse jogo e jogar muito juntos! Família, amo vocês, me ajudem muito!", finalizou Laís que enfrenta Eliezer (31) e Douglas Silva (33) no paredão desta semana.