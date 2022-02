BBB 22: Laís troca nome de affair pelo de Rodrigo mais de uma vez e internet não perdoa

A médica confunde mais de uma vez o nome de Gustavo, seu affair dentro da casa, pelo do segundo eliminado do reality, Rodrigo

No BBB 22 a médica Laís Caldas (30), tem chamado a atenção por se pronunciar nos Jogos da Discórdia, mas também por cometer confusões com o nome de seu affair.

Dentro da casa, a sister vive um romance com o participante vindo da Casa de Vidro, Gustavo Marsengo (31). Logo na primeira festa juntos, os brothers trocaram beijos, foram dormir agarradinhos e o clima de romance tem perdurado no dia a dia da casa.

Entretanto, nem tudos são flores para o casal. Em diversas situações, a médica confundiu o nome de Gustavo pelo de Rodrigo Mussi (36), segundo eliminado do reality. Os dois, inclusive, tem o mesmo perfil de "estrategista" e "jogador", qualidades que foram determinantes para a eliminação de Rodrigo.





A “confusão” mais recente, foi na madrugada desta quarta-feira (23), em conversa sobre o jogo após a eliminação de Brunna Gonçalves, definindo novo alvo do quarto Lollipop com Larissa Tomasia (25), Jade Picon (20) e Eslovênia (25) a médica cita “Gustavo” o chamando de “Rodrigo”.



"Não, mas o Rodrigo falou ontem também…”, disse a médica. Jade e Larissa não deixaram o momento passar em branco e perguntam: “Que Rodrigo...?”. Laís da risada e tenta se desculpar: “P*ta que pariu, desculpa! Ai, meu Deus, o que está acontecendo…”



Anteriormente, a sister já tinha cometido a gafe em conversa com o próprio affair, que comentou não ter gostado, mas que iria perdoar daquela vez.

Outra situação, foi quando no quarto Lollipop a sister comete a mesma gafe onde iniciou uma frase dizendo que “Rodrigo” (referindo-se a Gustavo) iria fazer algo.

Eliezer (31), que estava presente, brincou com a dermatologista “O Rodrigo?”. Ela ri: “Toda hora eu chamando o Gustavo de Rodrigo.”



“Tu vai beijar o cara e falar Rodrigo…” disse brincando o designer. “Cala a boca” rebateu a médica e Eliezer seguiu a piada: “Ó Rodrigo, tem uma mulher aqui que queria te beijar alucinadamente e está beijando outro pensando em você”, em seguida Laís gritou: “Mentira, Brasil!”.



Confira algumas das gafes de Laís:







