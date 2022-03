BBB 22: Laís reflete com Gustavo: ''Tem que descobrir um Paredão que o Arthur sai''

Em conversa com Gustavo sobre o jogo, Laís mostrou mais uma vez seu foco em Arthur Aguiar

CARAS Digital Publicado em 09/03/2022, às 07h14

Após a eliminação de Jade Picon (20), Laís Caldas (30) ficou abalada e se consolou com Gustavo Marsengo (31).

Deitada com o brother, a médica refletiu sobre o rumo do jogo ao mais um integrante do quarto Lollipop ser eliminado.

"O que tu ia falar? Fala logo. Aproveita que eu tô na merda, no fundo do poço e não tem buraco para cavar", disse Laís. "Será que vale a pena continuar com esse negócio de quarto?", questionou Gustavo.

"Lá vem plantar uma sementinha na minha cabeça. Não sei, não sei, não sei de nada", disse a sister. O brother então mostrou torcida para ela ganhar a prova do líder e não parar no paredão.

"Eu quero. Preciso porque se Arthuzinho pegar, eu estou diretinho no Paredão e tu vai morrer de saudade", falou. "Não acho que você vai sair por qualquer circunstância", disse Gustavo.

"Ah, bebê, do jeito que está indo aí, faz a fila do Lollipop e sai um por vez", riu ela. "Não vai, não... Ainda acho que não tem um favorito nesse jogo", reforçou o brother.

Laís Caldas então aproveitou a conversa para especular sobre Arthur Aguiar (33). "Não acho que seja o Arthur. Tem que descobrir um Paredão que o Arthur sai. Claro que tem pessoas lá que gostam muio dele. Será que um Paredão ele, Scooby e Lina ou Eslô? Talvez, quem sabe", refletiu ela.

Jade Picon é eliminada em paredão com Arthur Aguiar

Após insistir várias vezes em mandar Arthur Aguiar para a berlinda, Jade Picon acabou sendo eliminada ao ir para o paredão com ele.

A saída da influenciadora deixou o quarto Lollipop devastado. Na rede social, Naiara Azevedo (32) não perdeu a oportunidade e fez um vídeo comendo um pirulito para debochar da situação.