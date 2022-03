BBB 22: Laís quer colocar o líder Arthur Aguiar no Castigo do Monstro: ''Já vou para o paredão mesmo''

Após Arthur Aguiar vencer a Prova do Líder, Laís planeja colocar o ator no Monstro e tirá-lo do VIP

CARAS Digital Publicado em 18/03/2022, às 07h13

Após Arthur Aguiar (33) levar a liderança, Laís (30), alvo declarado do brother no BBB 22, prometeu movimentar o jogo na casa mais vigiada do Brasil!

Na noite de quinta-feira, 17, o ator venceu a disputa em dupla com Lucas (31). Em consenso, eles decidiram que Arthur ficaria com o colar da liderança, já que Lucas foi líder duas vezes no confinamento e esta foi a primeira vez do marido de Maíra Cardi.

Depois da dinâmica, a médica declarou que caso vença a Prova do Anjo, pretende tirar Arthur Aguiar do VIP e colocá-lo no Castigo do Monstro.

"Se tu ganhasse o negócio, você ia colocar eles no Monstro?", perguntou Natália (23). "Sim. Tiraria menos o Arthur e o DG. Tiraria todos os outros [Lucas, Pedro Scooby e Paulo André]", comenta Eliezer (31). "Eu que vou ganhar o Anjo. Está inscrito. Que eu vou tirar o Arthur da liderança", avisou a médica. "Já que vou para o Paredão", disse ainda. "A liderança é impossível", corrigiu Eslovênia (25). "Para vir na Xepa", respondeu Laís.

Eli comentou ainda sobre a comida da Xepa. "Lógico, isso se o pessoal da Xepa concordar pela questão da comida. Se a gente fizer uma boa compra amanhã".

"Tiro mesmo se for ruim", falou Natália. "Eu dou meus pães e meus ovos para vocês comerem para fazer isso", brincou Laís. "É bom que eu tô precisando dar uma secadinha. A mãe tá forte e saliente, mas eu acharia chiquérrimo. Eu não tenho essa coragem", se divertiu a modelo.

Laís, então, disparou: "Já vou para o Paredão. Vai ser mais chique ainda se eu fizer isso e o Anjo for autoimune".

Gustavo (31), affair de Laís no confinamento, disse que prefere ganhar a Prova do Anjo e dar a imunidade para a sister. Vale lembrar que o advogado já está no nono paredão. Os eliminados do reality tiveram a missão de indicar um brother das duplas que não se saíram bem na prova, que foram: Gustavo e Natália, Eslovênia e Linn da Quebrada (31). Rodrigo, Larissa, Brunna, Bárbara, Jade e Vinicius votaram em Gustavo. Apenas Luciano escolheu Eslovênia.

Naiara Azevedo (32) causou na participação e foi deixada de fora da dinâmica por votação entre os ex-brothers.

Confira a dinâmica da semana no BBB 22

Tadeu Schmidt (47) explicou a dinâmica da semana na casa do BBB 22. O participante indicado pelo líder Arthur terá direito a um contragolpe. No domingo, seis brothers votam no confessionário e cinco darão voto aberto. O indicado na dinâmica especial da semana, o contragolpeado e o mais votado pela casa vão para a prova Bate-Volta.