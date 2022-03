BBB 22: Laís erra o nome de Gustavo e chama o brother de Eliezer

Ao se desculpar por conta de um espirro, Laís chamou seu affair Gustavo pelo nome errado

CARAS Digital Publicado em 19/03/2022, às 11h17

Neste sábado, 19, depois da festa divertida no BBB 22, Laís Caldas (30) errou o nome do brother Gustavo (31) ao se desculpar por conta de um espirro.

Quando estava se ajeitando na cama com seu affair da casa, Laís acabou espirrando em Gustavo. O advogado reagiu gritando: "Eita".

Logo depois a sister se desculpou, mas trocou o nome do amado: "Desculpa. Fui virar e não deu tempo. Foi mal, Eli". Gustavo respondeu perguntando: "Foi mal, Eli ?".

Eliezer (31) que também estava no quarto Lollipop, disse rindo: "Foi mal, Eli, foi ótimo". Brincando, o participante que entrou pela Casa de Vidro no Big Brother 22, comentou: "Veio tudo na minha cara e ainda disse: 'Foi mal, Eli'".

O designer Eliezer ainda brincou falando que poderia levar voto de Gustavo na formação de Paredão, que acontece neste domingo dia 20, por conta da confusão de Laís: "Depois tomo voto dele e não sei porquê. Está vendo como nada é fácil para mim? Até dormindo".

Gustavo entrou na brincadeira de Eli e comentou: "Até um espirro ricocheteia em você". Laís encerrou a conversa no quarto se justificando: "Desculpa, tentei segurar".

Casal no Paredão?

Com Arthur Aguiar (33) líder pela primeira vez no BBB 22, Laís está com medo de ser indicada ao Paredão. Nesta última sexta-feira, 18, a médica estava pensando em estratégias para escapar da berlinda que será formada neste dia 20.

Seu affair Gustavo, que já está no Paredão, fez uma sugestão para a amada: "Se você não estiver imune, e eu tiver o contra golpe, eu estou pensando em te puxar para você não ir pelo líder e ter o bate e volta".