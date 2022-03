BBB 22: Laís entra no confessionário e faz pedido para o público; Saiba qual!

Laís entra no confessionário do BBB 22 para fazer seu raio-x e desabafa em conversa com o público de casa

CARAS Digital Publicado em 03/03/2022, às 15h10

A participante Laís Caldas (30), do BBB 22, usou o espaço dela na manhã desta quinta-feira, 3, no raio-x para fazer um desabafo direcionado ao público de casa.

Chateada com as últimas eliminações do reality show da TV Globo, a médica deseja vencer a Prova do Líder desta semana e, para isso, pediu o apoio dos seus fãs e da torcida dela.

"A festa foi maravilhosa, aproveitei bastante! Hoje tem Prova do Líder, pelo amor de qualquer coisa, hoje, essa prova, tem que ser minha! Por favor, me ajuda daí gente, me manda energia positiva aí. Não dá mais, essa prova tem que ser minha", falou ela.

Eslô de olho na liderança!

Amiga de Laís no jogo do BBB 22, Eslovênia (25) também está de olho no título mais cobiçado da atração. "Hoje é a Prova do Líder, espero que dê tudo certo, e que eu consiga dessa vez. Essa semana promete, tem muita chance de eu e meus amigos sermos atacados. Vamos nos esforçar como sempre, mas confio na resposta de vocês aí fora", falou a sister.