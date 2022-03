BBB 22: Laís e Eliezer avaliam paredão: ''Vamos pensar positivo''

Os brothers comentaram sobre o paredão que enfrentam ao lado de Douglas Silva

CARAS Digital Publicado em 21/03/2022, às 19h02

Laís Caldas (30) e Eliezer (32) conversaram na varanda do BBB 22 sobre o paredão que eles enfrentam ao lado de Douglas Silva (33).

Durante o papo, a médica questiona o amigo sobre quem ele acredita que vai ser eliminado do programa.

"O que vai ser de amanhã?", questiona a sister, que completa. "Podia ser o DG, né? Mas pelo andar da carruagem... Quero pensar positivo. Vamos pensar positivo?", afirma ela.

Eliezer concorda com ela e comenta: "Eu estou pensando positivo, estou muito confiante", garantiu o brother. "É isso. O público decide, o público vai escolher. Eles vão ser justos", falou Laís. "Estou em paz com a minha consciência", garantiu ele. "Eu também. Foi uma das coisas que falei, que estou tranquila com as coisas que fiz aqui dentro", confessou a médica.

Administradores de Eliezer e Laís fazem mutirão um contra o outro

Mesmo com a união dos residentes do Lollipop, os administradores das contas de Eliezer não levaram a amizade do brother com Laís em consideração e pediram para os fãs votarem na médica. Os administradores da sister tiveram a mesma estratégica e levantaram mutirões contra o designer.