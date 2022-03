BBB 22: Laís chora, pede desculpas para Arthur Aguiar e diz que quer conhecer a família do ator

Após Jogo da Discórdia, Laís elogiou Arthur Aguiar como jogador e disse que pretende conhecer a família do colega de confinamento

Na madrugada desta terça-feira, 08, Laís (30) chamou Arthur Aguiar (33) para conversar e parece que deixou a rivalidade de lado.

Na área externa da casa mais vigiada do Brasil, os dois bateram um longo bate-papo e tiveram um acerto de contas após o Jogo da Discórdia.

Os brothers falaram sobre o desentendimento entre eles e a médica pediu desculpas por sua reação ao ser escolhida para o Castigo do Monstro.

"Não pensei que você fosse ir para cima de mim", disse o marido de Maíra Cardi. A goiana se explicou: "Não quero que você pense que fui com o intuito de 'ah, é o Arthur e vou tirar'. Eu nem estava lembrando. Qualquer pessoa que estivesse com a última placa, eu iria eliminar, como estratégia".

"Eu lembro que eu alfinetei ali. Eu poderia ter ficado calada. Eu alfinetei, eu não vou falar que eu arrependi porque eu não gosto de me arrepender de nada que eu faço, tá? Mas eu repensei. Não gostei do que eu fiz. Aí você retrucou, e a gente acabou tendo uma discussão ali na frente do Tadeu [Schmidt], enfim, de um monte de gente que não era nem necessário. Peço desculpa para você por isso" disse ela sobre a discussão com o brother no último Castigo do Monstro.

Durante o papo, Arthur também comentou de Jade Picon (20). "A questão da Jade é muito simples. Você quer chegar o mais longe possível no jogo. Dentro desse jogo você enxerga que tem pessoas que você acredita que sejam mais fortes do que outras. Dentro desse nosso 'achismo', a gente pensa: 'Bom, para que eu vou cruzar com essa pessoa agora se eu posso cruzar depois? Se dentro do jogo eu tinha antes quatro pessoas que podiam votar em mim e eu puxei duas e o público tirou essas duas, e eu penso, dentro do meu achismo, que Jade é mais forte que Laís, vou puxar a Laís", disse ele.

"Porque eu não tenho essa emoção de falar assim: 'Não, vou com ela e vamos ver', igual ela fez. Ela pode se dar mal. Ela poderia ter puxado outras pessoas. Ela está super confiante, mas pode chegar amanhã e o Tadeu falar: 'vem para cá' e ela sair. Acho que ela agiu na emoção, não foi estrategista. Eu, no lugar dela, jamais puxaria uma pessoa que voltou várias vezes. Mas é o jogo dela. É um movimento arriscado que não estava disposto a fazer porque quero ficar o máximo de tempo na casa. Não é que eu tenho medo dela. É que sou estrategista", acrescentou.

Visivelmente arrependida, no final da conversa, a sister não segurou a emoção e exaltou o ator, falando ainda que quer conhecer a filha e a esposa de Arthur Aguiar.

"Desde o início eu pensei: 'Gente, o Arthur é uma pessoa muito boa'. Eu vejo isso em você. Eu vejo quando você olha para sua família, você parece ser um pai gigante, sua filha é linda, maravilhosa. Eu quero ter oportunidade de conhecer sua família, sua mulher, entendeu?" disse a médica, emocionando o ator.

Na sequência, o ex-Rebelde também se desculpou: "Também quero te pedir desculpas. Quando você falou em 'consequências' [durante o último castigo do monstro], me deu um gatilho. Poxa, já aguentei muitas consequências lá fora, de coisas que fiz e coisas que não fiz. Quando você falou, eu pensei 'velho, que consequências, sendo que já aguentei muita coisa?'".

Laís concluiu fazendo pedido ao colega: "Posso te abraçar?", perguntou. "Claro", respondeu o ator. Em seguida, os dois deram um abraço apertado.

Confira trecho da conversa de Arthur Aguiar e Laís:

Vem conferir esse papo completo https://t.co/29kPRG6B1c#RedeBBB#BBB22pic.twitter.com/eTCIcJm9Gy — Big Brother Brasil (@bbb) March 8, 2022

Vale lembrar que Arthur Aguiar está disputando a preferência do público com Jade Picon e Jessilane (26) no sétimo paredão do reality.