BBB 22: Kit tequila, balanço e pingentes de signo; começou a Festa do Líder

Seguindo o tema "astrologia", Festa do Líder ainda é complementada por mimos escolhidos por Jade Picon

CARAS Digital Publicado em 16/02/2022, às 23h35

Começou a Festa do Líder nesta noite de quarta-feira, 16! À tarde, Jade Picon (20) escolheu, pela segunda semana consecutiva, algumas trivialidades e mimos para o evento, após descobrir que o tema da sua festa seria: "Astrologia". Os Vip's ainda puderam escolher um presente para ela. Agora, os brothers puderam aproveitar tudo isso.

Está curioso? Vem saber tudo o que apareceu na festa!

Escolhidos pela líder

A sister ganhou mil estalecas para comprar mimos e itens especiais para o evento, e optou por um balanço, um kit tequila, pingentes de signos e bolinhos da sorte com mensagens misteriosas.

A decoração ainda foi complementada por fotos da influencer na parede, luzes de LED e uma roleta da sorte.

Presente do Vip

Os participantes do VIP ainda doaram algumas estalecas a mais e presentearam a festa com a atração de “fotos com filtro”.

Maquiagem da Jade

Antes de começar a festa, Jade Picon fez a tradicional live do Líder. Desta vez, ao invés de focar em apenas mostrar seu look, ensinou o público a fazer sua famosa "maquiagem de coração".

"O coração acaba sendo uma maneira de eu me conectar e lembrar todo dia da minha torcida, da minha família, dos meus amigos", começou.

Depois, ela explica como fazer o coração em diferentes tamanhos e cores. "Quero que todo mundo faça. Acompanhem tudo da festa, vai ser muito legal. Agora, vou me arrumar". Quem ai assistiu a live do nosso furacão? Ela ensinou a fazer o famoso coração com delineador! 💖 pic.twitter.com/jankBCSlj9 — Jade Picon🌪 (@jadepicon) February 17, 2022 Veja a reação do público Será que o beijo estratégico vem aí? Gustavo e Laís estão conversando na Festa da Líder.#BBB22pic.twitter.com/mj3XIICNMn — Perversa ® (@soupeerversa) February 17, 2022 Vamos aos fatos e a pior festa ele anos.

A líder tem um péssimo gosto musical e isso.#BBB22pic.twitter.com/b5v5T3t4S5 — •X-Tina🍰•💸NAI|💃🏾NATY|🐺GUS|🧜🏾‍♀️LINA (@Xtina_Tuita) February 17, 2022