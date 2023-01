BBB 22: Key Alves revela quem é o alvo da casa para o paredão

Key Alves revela o que ouviu nas conversas nos primeiros dias de confinamento e diz quem deve receber mais votos no primeiro paredão do BBB 23

O BBB 23 acabou de começar e as conversas sobre jogo já estão rolando desde as primeiras horas de confinamento. Nesta terça-feira, 17, Key Alves revelou para seus colegas quem deve ser o alvo dos votos da casa no primeiro paredão da temporada.

Ela contou que os participantes estão pensando em votar no Cristian. “Estão dando uma conversa ali, geral vai no Cris”, disse ela ao repassar a informação para os seus aliados. Então, Gustavo deu uma dica para todos. “Quem for líder tem que escolher outra dupla e deixar ele para votar, a casa quer votar nele”, declarou.

Por fim, Key Alves completou para deixar claro: “Mais fácil o líder colocar uma dupla e deixar o Cris para a casa inteira”.

Em outro canto da casa do BBB 23, Aline Wirley também falava sobre o plano para o primeiro paredão. Ela conversou com Bruno e disse que quer pegar a liderança. “Se a gente pegar a liderança, é botar o Cris e a Marvvila, entendeu? E deixar a casa fazer o trabalho”, disse ela. E ele concordou: “Será até melhor, né?”. Ao ouvir isso, ela afirmou: “Pelo menos a gente está em um consenso, sacou?”.