BBB 22: Karol Conká comenta 'baldada' de Maria em Natália: ''Nem Jaque Patombá foi tão agressiva''

Rapper Karol Conká, que bateu recorde de rejeição em eliminação no BBB 21, fez post sobre atitude de Maria com Natália no Jogo da Discórdia

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 08h30