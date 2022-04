BBB 22: Juliette é atacada por fãs de Arthur Aguiar após post antigo viralizar na web

Os fãs de Arthur Aguiar, do BBB 22, caíram em fake news e atacaram a campeã do BBB 21, Juliette Freire, nas redes sociais

A campeã do BBB 21, Juliette (32) foi alvo de críticas pelos fãs do brother Arthur Aguiar (33), apontado como o favorito do BBB 22.

Os internautas que torcem pelo ator caíram em uma fake news e começaram a atacar a ex-sister no domingo, 17.

Uma publicação antiga da advogada, que recentemente enganou os fãs ao surgir com cabelo curtinho, voltou a circular na web. A paraibana pedia 'Fora Arthur', o que deixou os fãs do ex-Rebelde revoltados por associarem à uma campanha contra ele. Porém, eles não se atentaram à data do post, que foi feito no ano passado.

Na postagem antiga no Twitter oficial da Juliette, os adms fizeram mutirão contra Arthur Picoli (27), que naquela ocasião, enfretava Camilla de Lucas (27) e Pocah (27) no décimo quarto paredão da temporada passada do programa.

"21h vai rolar mutirão aqui. Preparem os dedinhos e vamos votar com foco máximo no Gshow, combinado? #ForaArthur", escreveu a equipe de Juliette, em abril de 2021.

"Acabou de perder uma seguidora", "Quem é você para querer tirar o Arthur. Pra mim, você não é ninguém nem merecia ter ganho o BBB", "Estou totalmente decepcionado com você, Juliette! Achei que você iria apoiar uma pessoa que passou pelos mesmos perrengues no programa como o Arthur passou. Mas, em vez disso, está puxando Fora Arthur. Arrependimento define", "Que isso, Juliette, tá louca? A maioria está com Arthur assim como estava contigo", disseram os fãs de Arthur que caíram na fake news.

Alguns internautas também comentaram sobre a repercussão do tweet antigo de Juliette. "Que vergonha. O povo está doido", "Só lembrando que isso quem começou foi os haters né ! Ai a padaria caiu certinho achando que fosse real", "Pois é, o povo não lê direito e não enxerga fake news, tomara que pelo menos na hora de votar isso mude".

"Assustada com os comentários. O tweet tem um ano e as pessoas acham que é pro Arthur Aguiar", comentou a youtuber Louie Ponto.

Confira a publicação antiga de Juliette, em 2021:

21h vai rolar mutirão aqui. Preparem os dedinhos e vamos votar com foco máximo no GSHOW, combinado? #ForaArthur — Juliette (@juliette) April 26, 2021