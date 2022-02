BBB 22: Jogo da Discórdia mostra que Gustavo Marsengo é o menos cotado pelos brothers a vencer o reality

Está encerrado o Jogo da Discórdia desta segunda-feira, 21! Os brothers precisavam classificar uns aos outros como: "meu maior aliado/aliada" e "não ganha de jeito nenhum".

Gustavo Marsengo (31) se tornou o principal alvo da casa, sendo bombardeado por plaquinhas negativas!

Eslovênia Marques (25) disse que o Lucas Bissoli (31)é seu maior aliado e que o Gustavo Marsengo (31) não ganha de jeito nenhum.

Natália Deodato (22) disse que a Jessilane Alves (26) é sua maior aliada e que a Larissa Tomásia (26)não ganha de jeito nenhum.

Jade Picon (20) disse que a Laís Caldas (30) é sua maior aliada e que o Gustavo Marsengonão ganha de jeito nenhum.

Eliezer (31) disse que o Vinicius (23) é seu maior aliado e que o Gustavo Marsengo não ganha de jeito nenhum.

Vinicius disse que o Eliezer é seu maior aliado e que o Gustavo Marsengo não ganha de jeito nenhum.

Jessilane Alves disse que a Natália Deodatoé sua maior aliada e que o Larissa Tomásianão ganha de jeito nenhum.

Tiago Abravanel (34) disse que o Arthur Aguiar (33)é seu maior aliado e que o Gustavo Marsengonão ganha de jeito nenhum.

Brunna Gonçalves (30) disse que a Eslôvenia Marques é sua maior aliada e que o Lucas Bissolinão ganha de jeito nenhum.

Gustavo Marsengo (31) disse que o Douglas Silva (34) é sua maior aliada e que o Viniciusnão ganha de jeito nenhum.

Lucas Bissoli (31) disse que a Eslôvenia Marques é sua maior aliada e que o Tiago Abravanel não ganha de jeito nenhum.

Linn da Quebrada (31) disse que a Jessilane Alvesé sua maior aliada e que o Douglas Silvanão ganha de jeito nenhum.

Paulo André (23) disse que o Pedro Scooby (33) é seu maior aliado e que a Jessilane Alvesnão ganha de jeito nenhum.

Laís Caldas disse que a Jade Picon é sua maior aliada e que o Arthur Aguiar não ganha de jeito nenhum.

Pedro Scooby disse que o Paulo André é seu maior aliado e que a Jessilane Alves não ganha de jeito nenhum.

Arthur Aguiar disse que o Tiago Abravanelé seu maior aliado e que a Laís Caldas não ganha de jeito nenhum.

Larissa Tomásia disse que a Eslôvenia Marques é sua maior aliada e que o Arthur Aguiar não ganha de jeito nenhum.

Douglas Silva disse que o Pedro Scoobyé seu maior aliado e que a Laís Caldasnão ganha de jeito nenhum.

Gustavo Marsengo foi o jogador que recebeu mais plaquinhas negativas, com cinco, enquanto Eslôvenia Marques, foi a que mais recebeu positivas, com três. Brunna Gonçalves e Linn da Quebrada terminaram sem receber placas.

