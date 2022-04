BBB 22: Jessilane vence Prova do Anjo e escolhe dupla para o Castigo do Monstro

Jessilane escolheu dois brothers para o Castigo do Monstro. Um deles estará no paredão do reality

CARAS Publicado em 01/04/2022, às 15h00

BBB 22: Jessilane vence Prova do Anjo e escolhe dupla para o Castigo do Monstro - Reprodução/Globo