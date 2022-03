BBB 22: Jessilane revela que dava em cima de Paulo André: ''ficava falando um monte de besteira''

Na área externa, junto com a Lina e com o Paulo André, Jessilane revelou que dava em cima do atleta no início do programa

CARAS Digital Publicado em 22/03/2022, às 22h14

Jessilane revelando que dava em cima de Paulo André - GSHOW