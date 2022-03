BBB 22: Jessilane recebe invertida de Natália: "Você nunca se dispõe a conversar sobre estratégia"

Em conversa no quarto Grunge, Jessilane questiona porque alguns brothers nunca foram ao paredão e recebe resposta sincera de Natália

Com o discurso de querer se manter firme em seus valores e jogar com o coração à partir das relações que cria dentro da casa, Jessilane Alves (26), sempre se mostrou contrária a ideia de combinar votos, mesmo que seja para se proteger da berlinda.



Em conversa no quarto Grunge, Arthur Aguiar (32), Lucas Bissoli (31), Natália Deodato (22) e Jessi debatem sobre os confinados que nunca foram ao paredão. Arthur explica que dificilmente irão, já que se foi criada uma rede de proteção ao redor desses que nunca são votados.

"Tem pessoas de lá que não foram ainda?", pergunta a professora. "É o que eu sempre digo. Rede de proteção, vai como?" responde o ator. Arthur então relembra a lista de brothers que seguem escapando do paredão: "Não foi Eli (Eliezer), Vyni, Eslovênia, Laís e Jade".

A professora então explica o porquê de não se unir aos brothers para combinar votos e afirma nao ter um único alvo: "Na minha perspectiva, todas as vezes que vocês escolhem para votar em uma pessoa, é sempre uma única opção. (…) Eu acredito que todo mundo tem prioridades, por exemplo, eu Jessilane tenho como opção de voto do outro quarto Eli, Eslovênia e Jade. Nunca essas pessoas foram cotadas aqui como voto."



Natália então rebate a sister já que os nomes já foram citados como possíveis alvos do quarto e lembra que a professora nunca se colocou disponível para conversarem sobre estratégia de paredão: “Já foram cotados, só que você não participou das conversas desde o início e porque você nunca se dispõe a conversar e tentar entender a estratégia". "É isso", concorda o ator.





